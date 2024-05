Un posto al sole, trama doppia puntata 3 maggio 2024: i sospetti di Nunzio

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 3 maggio 2024

Damiano rischia di restare invischiato nella trappola organizzata ai suoi danni e questo preoccupa tutti coloro che gli stanno vicino: Rosa, Viola e Manuel. Nunzio sospetta che dietro le accuse a Damiano si celi una talpa, tutto ciò mentre Rosa prende una decisione inattesa. L’arrivo di Claudia rischia di mettere ancora più in crisi il matrimonio tra Guido e Mariella. Niko torna dalla vacanza con Valeria e trova Jimmy in compagnia di Manuela, con quest’ultima sempre più coinvolta nel progetto del parco archeologico per bambini.

La vicinanza tra Silvia e Michele impensierisce Giancarlo, che prenderà un'iniziativa inattesa. Guido appare sempre più sensibile al fascino di Claudia Costa. Dopo aver preso una difficile decisione, Rosa vive un momento di sconforto. Niko è grato a Manuela per tutto quello che fa per Jimmy e lei a quel punto gli chiede un parere legale sul suo progetto imprenditoriale…