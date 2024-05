Un posto al sole anticipazioni: Lara Martinelli è l’ultima chance di Diego? Ferri furioso!

Tutti a chiedersi: “che fine ha fatto”? Eh sì: dopo un ampio arco narrativo in cui ne ha combinate davvero di tutti i colori, a un certo punto Lara Martinelli (Chiara Conti) sembrava sparita da Un posto al sole. L’ultima volta in cui l’abbiamo vista, la spietata donna d’affari ha dato un’immagine “santa” di sé, volendo convincere tutti che c’è stata una conversione dentro di lei. Sarà vero?

Quel che è certo è che avremo tempo per scoprirlo, perché sul finire della prossima settimana Lara ricomparirà in quel di Upas. E a farla tornare in scena saranno Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska). Vediamo cosa succederà.

Spoiler Un posto al sole: il ritorno di Lara Martinelli (Chiara Conti)

In pratica, la Martinelli ora si trova in un convento ed è proprio lì che il giovane Giordano andrà con la sua amata, al fine di chiedere… un “aiutino”! In pratica la speranza dei due innamorati è che Lara, quando ci sarà il processo per la faccenda di Tommaso, fornisca una versione che possa rendere quanto più possibile “light” il ruolo esercitato da Ida in tutta la vicenda.

Lara accetterà tale richiesta? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che il ritorno in scena di Lara creerà grande scompiglio: pare infatti che la donna si paleserà a Palazzo Palladini e cercherà di convincere Marina (Nina Soldano) di quanto sia cambiata. Ciò scatenerà la furia di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e in generale guasterà il sonno ai coniugi Ferri, timorosi a quel punto che la ricomparsa della loro nemica rappresenti l’anticamera di un disastro!

Insomma, stavolta Lara Martinelli potrebbe davvero fare la differenza: tutto dipende da come si comporterà. E questo è un particolare che capiremo solo con il trascorrere degli episodi…