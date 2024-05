Un posto al sole anticipazioni: Ornella rischia di capire che Luca è malato?

Tra talpe, inseguimenti, arresti, riunioni di condominio urgenti e amori che stentano a decollare, a Un posto al sole è stata temporaneamente “sacrificata” qualche trama che aveva tenuto banco nei mesi precedenti. Ma ora è venuto il momento di riannodare i fili, perché c’è una vicenda personale che in un certo qual modo coinvolge anche l’ospedale e che presto, a quanto pare, tornerà al centro della scena.

Parliamo ovviamente dell’alzheimer di Luca De Santis (Luigi Di Fiore): il primario combatte da tempo contro questa malattia, che sta tenendo a bada con i farmaci ma che ultimamente si è fatta sentire attraverso sintomi ancora abbastanza lievi ma inequivocabili. Di tutto questo sanno già Michele (Alberto Rossi) e soprattutto Giulia (Marina Tagliaferri), la quale è stata molto accanto a De Santis cercando di infondere all’uomo forza e coraggio.

Il punto, però, è un altro: può il medico lavorare tranquillamente in ospedale, vista la sua importante patologia? Evidentemente lui ritiene di sì ma chissà se i suoi colleghi sarebbero d’accordo, in primis Ornella (Marina Giulia Cavalli) che in qualche occasione si è già accorta di qualcosa di strano che riguarda Luca.

Come proseguirà la faccenda? Prossimamente, De Santis vivrà nuovi momenti problematici legati all'alzheimer e stavolta la dottoressa Bruni – evidentemente presente in questi attimi di smarrimento – avrà modo di prestare più attenzione a quello che ha visto. I suoi sospetti cominceranno a farsi più circostanziati?