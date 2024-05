Un posto al sole, anticipazioni 30 maggio 2024: Raffaele intuisce che tra Diego e Ida è cambiato qualcosa

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 30 maggio 2024

Dispiaciuta per l'inaspettato cambio di atteggiamento da parte di Diego (Francesco Vitiello), Ida (Marta Anna Borucinska) deve ora prendere una decisione sul suo futuro; Raffaele (Patrizio Rispo) intanto si rende conto che qualcosa è cambiato tra il figlio e la sua ragazza. Intenzionato a rimetterla un po' su e a farle prendere una boccata d'aria, Nunzio fa una sorpresa a Diana (Sara Zanier). Mariella (Antonella Prisco), sempre più in ansia per il rapporto tra Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri), sembra sempre più influenzabile dalle cattive previsioni di Bice (Lara Sansone) sul suo matrimonio…