Beautiful, anticipazioni e trama 9 giugno 2024: Thomas a Hope, “collaboriamo”?

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 9 giugno 2024

Steffy propone a Taylor di tornare a vivere da lei, ma la madre non intende appesantirle oltre la vita. Intanto Katie fatica a superare la rivelazione su Taylor: capisce abbia agito con la ferocia di una madre, ma è andata oltre e avrebbe potuto lasciare Will senza il padre. Steffy si rivolge a Brooke, preoccupata per lo stato d’animo di Taylor.