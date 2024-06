Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 18 giugno 2024

Eleni ha un litigio con la madre, pensando che si sia messa d’accordo con Christoph per far mettere in carcere Markus, e poi rassegna le dimissioni dal suo lavoro in azienda. Christoph cerca di mediare fra le due donne e a un certo punto Eleni si stupisce del suo interesse: pare che l’uomo stia per dirle la verità. Yvonne capisce che Erik le ha detto una bugia a proposito della collana. Max cerca di riconquistare Vanessa mostrandosi allegro e gentile, ma Carolin ne è gelosa. Erik cerca invano di convincere Robert a comprare le quote del Liebling… Seguici su Instagram.