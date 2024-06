Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 26 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 26 giugno 2024

Vanessa decide alla fine di rinunciare all'aborto. André e Robert riescono a cucinare un pesce su un'isola in mezzo al lago e lo insaporiscono con corteccia, erbe e radici. Leander dà un bacio Eleni, ma lei sembra uscirne alquanto imbarazzata. In seguito, Noah consiglia a Leander di stare lontano da Eleni per un po'. Helene e Gerry riescono a salvare Robert e Andrè. Helene, felice di vedere quest'ultimo sano e salvo, lo bacia con passione davanti agli occhi stupefatti di Gerry. Markus chiede ad Alexandra di andare a fargli visita in carcere: intende capire se lei sia stata complice di Christoph nel manipolare le prove del falso in bilancio. Max vorrebbe vendere la carrozzina, ma viene fermato da Vanessa che gli svela di aspettare un bambino da lui…