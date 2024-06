Un posto al sole, anticipazioni 28 giugno 2024: preoccupazione per Jolanda

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 28 giugno 2024

Il malessere accusato da Jolanda (Patrizia Pozzi) provoca un'apprensione generale in ospedale. Giulia (Marina Tagliaferri) è semper più in ansia per Luca (Luigi Di Fiore), mentre le paure di Ornella (Marina Giulia Cavalli) iniziano a concretizzarsi. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) vive un momento di grande sconforto. Serena (Miriam Candurro) decide di fare il cambio di stagione nel suo guardaroba, ma non sa che Manuela e Micaela (Gina Amarante) ne hanno combinata un'altra delle loro…