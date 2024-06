Un posto al sole anticipazioni: Alberto Palladini rapisce Federico, Clara disperata!

Come più volte ha affermato Niko (Luca Turco), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non può fare molto per impedire il matrimonio di Clara (Imma Pirone) con Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). E infatti assisteremo al lieto evento nella puntata di venerdì prossimo di Un posto al sole, ma presto la gioia nuziale lascerà il posto all’angoscia più totale…

Ciò accadrà perché Alberto, non potendo più operare nessun tipo di sabotaggio, avrà un gigantesco colpo di testa e, nel tentativo disperato di non lasciare a Clara e al novello marito il figlioletto Federico… rapirà quest’ultimo!

A quel punto, ovviamente, tutti cercheranno Palladini e Niko (Luca Turco) tenterà di farsi venire una buona idea per convincere il collega a riportare il bimbo a casa, ma Alberto apparirà sempre più fuori di testa… fino a pensare a un’ipotesi piuttosto estrema!

Come andrà a finire? A giudicare dalle anticipazioni, pare che Alberto alla fine prenderà una decisione inattesa. Sarà quella più giusta? Comunque sia, ci attende un gruppo di puntate davvero al cardiopalma: tutto si giocherà tra il 14 e il 19 giugno, saranno dunque episodi da non perdere! Seguici su Instagram.