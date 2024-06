Un posto al sole anticipazioni: Jimmy, colpo di fulmine per Mina. Ma cosa c’è dietro?

A Un posto al sole, la bella Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) è “riuscita” a far litigare un papà e un figlio il cui sodalizio è generalmente di ferro: la scomoda questione delle vacanze (e con chi trascorrerle) ha prodotto tra Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone) un forte disaccordo, che appare ancora lontano dalla sua soluzione.

Il problema di fondo è che Jimmy vede Valeria come un’estranea e quindi non riesce ad affezionarsi a lei, anche perché la donna è entrata a gamba tesa in famiglia senza dare il tempo di far accettare la sua presenza. Ma chissà che ora qualcosa non possa cambiare…

Alcuni dialoghi “strategici” ci hanno fatto capire ultimamente che il piccolo Jimmy non pensa più a Cristina Ferri, con cui praticamente ha smesso di essere in contatto. Ovviamente, per un amore che va, un altro potrebbe essere alle porte e potrebbe anche risolvere tutti i problemi… di Valeria!

Da qualche giorno si è capito infatti che la Paciello ha una nipote e, neanche a dirlo, la giovane parente è vicinissima al suo ingresso in scena a Upas. Si chiama Mina e, con lei, tutto cambierà improvvisamente: pare proprio che Jimmy avrà una sorta di colpo di fulmine per la ragazzina e immaginiamo che ciò scioglierà in gran fretta l’atteggiamento bellicoso portato avanti nelle attuali puntate della soap!

Eppure, non tutto tornerà: le anticipazioni sembrano indicare che Valeria e la nipotina possano nascondere qualcosa. C’è qualche inghippo all’orizzonte? Seguici su Instagram.