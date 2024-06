Un posto al sole, anticipazioni e trama 5 giugno 2024: Rossella fa chiarezza ma poi…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 5 giugno 2024

Virginia Rinaldi (Desiree Noferini) tenta di recuperare punti con Riccardo (Mauro Racanati), mentre per Rossella (Giorgia Gianetiempo) giunge il tempo di fare chiarezza una volta per tutte nei suoi sentimenti; le cose però non andranno come lei immaginava. Diego (Francesco Vitiello) inizia a temere di aver sbagliato a fidarsi di Lara (Chiara Conti); intanto proprio la Martinelli incontra Marina Giordano (Nina Soldano) e, dicendosi pentita per gli sbagli del passato, sembra intenzionata a prendere la decisione più giusta per il bene del piccolo Tommaso (Luigi De Feo)…