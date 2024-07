Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 27 luglio 2024

Tramite dei flashback scopriamo come Bill Spencer (Don Diamont), in principio, è riuscito ad avvicinarsi a Sheila Carter (Kimberlin Brown), all’epoca ancora ritenuta morta da tutti (o almeno così lei pensava). Intanto, Deacon Sharpe (Sean Kanan) promette a sua figlia Hope (Annika Noelle) che non farà niente per compromettere la vita onesta che si è costruito… Seguici su Instagram.