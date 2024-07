Beautiful, anticipazioni 24 luglio 2024: Hope si fida delle promesse di Thomas

Hope (Annika Noelle) mantiene la propria posizione nonostante la contrarietà di Liam (Scott Clifton): si fida delle promesse di Thomas (Matthew Atkinson). Nonostante Thomas gli faccia presente che Hope è sposata con Liam, Douglas (Henry Joseph Samiri) confessa la propria speranza che in futuro, in qualche modo, possa vivere con entrambi i genitori. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Taylor (Krista Allen) sono fiduciose che l’ossessione di Thomas per Hope faccia parte del passato… Seguici su Instagram.