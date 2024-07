Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 5 luglio 2024

Deacon Sharpe (Sean Kanan) cerca di far ammettere a Sheila (Kimberlin Brown) i sentimenti che nutre per lui. Intanto Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton) cercano invano di far ragionare Bill (Don Diamont). Taylor (Krista Allen) fa in modo che Thomas (Matthew Atkinson) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) affrontino le incomprensioni tra loro. Seguici su Instagram.