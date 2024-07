Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 25 luglio 2024

Dopo una veloce ricerca, la polizia ritrova Emir nell'archivio e lo arresta. Esternamente al commissariato, Kemal ha un confronto con la famiglia Sezin e con i suoi fratelli, tutti molto turbati da quanto sta accadendo. In seguito, l'uomo chiede a Zehir di mettere su un servizio di protezione per Leyla e per i suoi genitori, conscio che lo scontro con Emir sta per farsi sempre più aspro…