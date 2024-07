Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 11 luglio 2024

È passione tra Eleni e Leander, che però non vogliono accelerare i tempi. Shirin fa l'intervento di trapianto di cornea e riesce a riacquistare la vista. La strategia di difesa dell'avvocata di Markus non sembra in grado di cambiare il corso del destino e Christoph esulta ma, a sorpresa, Alexandra dopo averci pensato e ripensato decide di assumere la difesa del marito. Erik e Yvonne tentano di far credere a tutti di essersi lasciati, ma non è così facile…