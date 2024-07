Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 16 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 16 luglio 2024

Alexandra ricatta Markus: lei lo difenderà e in cambio, qualunque sia il risultato finale del processo, lui se ne andrà da Bichlheim per sempre. Noah accetta di collaborare con Valentina per ristrutturare la barca, ma intanto inizia anche a nutrire dei sentimenti per la ragazza. Eleni prepara una cena a sorpresa per Leander; anche se le cose andranno diversamente da quanto sperato, alla fine i due riusciranno a trascorrere la notte insieme, più innamorati che mai.. Seguici su Instagram.