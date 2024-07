Un posto al sole, anticipazioni 16 luglio 2024: don Antoine, le parrocchiane iniziano a spettegolare!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 16 luglio 2024

Don Antoine è d’ausilio a Rosa nella risoluzione di una questione faccenda ma, mentre Damiano non ha problemi nell’accettare la presenza del sacerdote, le parrocchiane iniziano decisamente a spettegolare sul ruolo del prete nella vita della Picariello. Alla fine, Mariella preferisce non prendere parte al debutto dello spettacolo di Claudia, ma Guido è talmente invaghito che neanche si rende conto del malessere della moglie, nonostante Michele e Silvia cerchino di metterlo in allerta. Samuel cerca consigli su come fare con Micaela ma né Manuela né Serena riescono a essergli d’aiuto. Seguici su Instagram.