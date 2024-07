Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024

Michele e Silvia provano a stemperare la tensione fra Guido e Mariella, ma la donna non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa e, complice involontaria Bice, prenderà una drastica decisione. Ferri, con Marina al suo fianco, è pronto a formalizzare la propria offerta a Chiara Petrone, Michele e Filippo si confronteranno sul nuovo possibile scenario, manifestando le rispettive preoccupazioni. Manuel cercherà in tutti i modi di convincere la madre ad accettare l’invito di Marika e a partire per una breve vacanza al mare, facendosi forte del supporto incondizionato di due suoi cari grandi amici.

Nonostante entrambi cerchino di convincere se stessi di aver superato il sentimento che provano l’uno verso l’alto, la tensione fra Rossella e Nunzio è ancora palpabile, ma un evento imprevisto porterà i due ad accorciare le distanze. Guido farà una considerazione amara della sua relazione con Mariella, lei e il figlio cercheranno di godersi la vacanza con Bice anche se la scelta della località è alquanto insolita. Rosa e Manuel raggiungono Marika al mare, salvo scoprire che non saranno gli unici ospiti.

Dopo aver condiviso un’intensa esperienza, Nunzio e Rossella potrebbe riscoprire sentimenti ultimamente un po’ sopiti, ma mai del tutto scomparsi. Roberto e Marina sono concentrati sull’acquisizione della radio quando una comunicazione del Tribunale riporta prepotentemente in primo piano la vicenda di Tommaso. Bice medita vendetta contro Sergio, Marika presenta a Rosa la sua nuova fiamma, ignara del guaio in cui si sta cacciando.

Dopo averlo salvato dal rischio di un incidente, Luca cerca di confortare Alberto, ma non sembra riuscire nel suo intento. Per fortuna, una bellissima notizia pare riaccendere la speranza di Alberto. Uniti nel proteggere una ragazza dal fidanzato violento, Nunzio e Rossella ritrovano la loro alchimia, e sono sempre più vicini. Sia Mariella, con Lollo al mare da Bice, che Guido da solo, soffrono per la situazione che si è creata.

Alberto trascorre qualche ora spensierata con Federico, ma l’idea di separarsi nuovamente dal figlio è difficile se non impossibile da accettare. Viola riceverà da Damiano una proposta che non si aspettava: come la prenderà? La partenza di Mariella sembra aver messo Guido in crisi. Bice, intanto, è pronta a vendicarsi di Massaro. Seguici su Instagram.