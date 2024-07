Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2024 (finale di stagione)

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024

Restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento con il resto della famiglia? Giulia dovrà scegliere mentre Renato le darà filo da torcere. Tornati a Napoli, Silvia e Michele saranno coinvolti nella crisi tra Guido e Mariella mentre Samuel propone a Micaela di fare una vacanza insieme.

Michele comincia a patire la convivenza con Guido; Mariella, delusa dal comportamento del marito e preoccupata per Lollo, farà a Guido un appello molto sentito. Nonostante lo scontro con l’ex marito l’abbia molto provata, Giulia deciderà di partire con Luca lasciando a Raffaele il compito di ricucire con Renato. La vacanza di Micaela con la madre sarà tutt’altro che tranquilla, Samuel metterà la ragazza davanti a un doloroso interrogativo.

Roberto trama per screditare l’immagine di Ida in vista dell’imminente processo legato alla vicenda di Tommaso, Magda prenderà una rischiosa iniziativa. Messo sotto pressione dall’appello di Mariella, Guido si troverà a un bivio: accetterà di partire per Palinuro con la famiglia? Ossessionato dalla necessità di sapere cosa pensi Micaela della loro relazione, Samuel riceverà una doccia gelata.

Dopo aver visto Ida al Vulcano, Magda comincia a diventare sempre più ingestibile per Roberto. Marina, intanto, inizia a sospettare che l’uomo le nasconda qualcosa. Sempre più chiuso in se stesso, Alberto sta per ricevere una visita inaspettata. Nunzio parte con Diana. Rossella si prepara a trascorre tutto il mese al lavoro. Niko è in partenza con Jimmy per Formentera e Manuela andrà con Filippo e Serena a Maratea. Renato non riesce proprio a nascondere il dispiacere per non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento.

Clara, Eduardo e Federico stanno vivendo con serenità la loro permanenza nella località protetta. Alberto si ritrova al cospetto di Angelo Torrente, al quale propone il suo piano per liberarsi di Sabbiese. Marina è delusa dal comportamento di Roberto e il rapporto tra i due potrebbe subire un serio contraccolpo. Raffaele e Viola sono in partenza per Barcellona, Damiano e Manuel vanno in vacanza a Gaeta, Rosa si accinge a sostituire Raffaele in portineria, sentendosi un po' sola.