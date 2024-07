Un posto al sole anticipazioni: Lucia vuole “di più” da Eugenio!

Ultimamente il “quadrangolo” sentimentale che per mesi ha tenuto banco a Un posto al sole ha trovato una sua forma di precaria stabilità e non va più né avanti e né indietro. Ora però verrà rivitalizzato a livello narrativo, perché qualcuno avanzerà una richiesta piuttosto precisa…

Parliamo ovviamente di Eugenio Nicotera (Paolo Romano), che – dopo la fine del suo lungo rapporto d’amore con Viola (Ilenia Lazzarin) – ha trovato conforto tra le braccia di Lucia Cimmino (Francesca Colapietro), la collega con cui spesso si occupa di inchieste scottanti. Finora la relazione tra i due ci è apparsa piuttosto “soft”, ma le cose potrebbero in qualche modo muoversi, ciò per via di qualcosa che accadrà nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3.

Lucia chiederà infatti a Eugenio “un salto di qualità” nella loro storia. Che, tradotto in soldoni, vuol dire che la donna vorrebbe diventare una presenza più stabile e importante nella vita del magistrato. Cosa farà lui a questo punto?

Probabilmente è proprio in quest’ottica che va vista una prossima iniziativa di Nicotera: l’uomo di legge sarà intenzionato a organizzare un incontro tra suo figlio Antonio (Eduardo Scafora) e Lucia. Ci sarà davvero il rendez-vous tra il bambino e la nuova fiamma di suo padre? E, se sì, come reagirà il piccolo?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che invece Viola Bruni sta per entrare in un mood all’insegna dell’ansia: la donna è preoccupata per i rischi legati al lavoro di poliziotto di Damiano Renda (Luigi Miele) e dunque nei prossimi episodi la vedremo sempre più scossa. Riuscirà la nostra Viola a trovare un equilibrio nella gestione emotiva dei pericoli professionali connessi con l’occupazione del suo boyfriend? Seguici su Instagram.