Beautiful, anticipazioni 3 agosto 2024: Hope è felice di riavere Thomas alla Forrester

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 3 agosto 2024

Deacon (Sean Kanan) sprona Sheila (Kimberlin Brown) a liberarsi dai dubbi sulla proposta di Bill (Don Diamont), invitandola ad accettare. Fra loro, a questo punto, non c’è possibilità di un futuro, ma lei ora avrà Bill. Quest’ultimo, ansioso di chiudere la faccenda, fa tornare Sheila a casa, per conoscere la sua risposta. Hope (Annika Noelle) affronta con Thomas (Matthew Atkinson) il commento, che, mesi fa, aveva fatto su di lui. Lo stilista minimizza, rassicurandola sulla professionalità della loro collaborazione. La Logan appare contenta di riavere Thomas alla Hope For The Future… Seguici su Instagram.