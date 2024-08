Un posto al sole, anticipazioni 29 agosto 2024: Alberto e l’imprevisto che non aveva considerato!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 29 agosto 2024

Alberto (Maurizio Aiello) ottiene un nuovo appuntamento con Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro). In questo modo, il piano elaborato con il boss Torrente (Loris De Luna) ai danni di Eduardo (Fiorenzo Madonna) va in scena, ma l’avvocato non aveva tenuto conto di un imprevisto che potrebbe provocare una tragedia.

Guido (Germano Bellavia) se ne va da casa sua e si stabilisce momentaneamente in quella lasciata libera da Michele (Alberto Rossi); Mariella (Antonella Prisco) a quel punto teme che il marito abbia lasciato casa per sempre. Manuela (Gina Amarante) chiede a Jimmy (Gennaro De Simone) com'è andata la vacanza a Formentera tra Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano), intanto quest'ultima deve per forza di cose chiedere aiuto a Niko…