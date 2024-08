Un posto al sole, anticipazioni 30 agosto 2024: Alberto deve arrivare prima di Torrente!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 30 agosto 2024

In ansia per Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro), Alberto (Maurizio Aiello) cerca di raggiungere il posto in cui vivono prima degli uomini di Torrente (Loris De Luna). Clara è in procinto di partorire. Rossella (Giorgia Gianetiempo) e i suoi colleghi stanno per conoscere il nuovo primario che sostituirà Luca (Luigi Di Fiore). Manuela (Gina Amarante) non sopporta più nella vita di Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone) la presenza di Valeria (Benedetta Valanzano), che intanto ha ben capito come tenere legati a sé gli uomini della famiglia Poggi… Seguici su Instagram.