Un posto al sole, anticipazioni 7 agosto 2024: ora Guido deve decidere!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 7 agosto 2024

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua a tramare per danneggiare definitivamente l’immagine di Ida (Marta Anna Borucinska) in vista del prossimo processo legato al piccolo Tommaso (Luigi De Feo); intanto Magdalena (Natalia Giro) prenderà una rischiosa decisione. Pressato dall’appello di Mariella (Antonella Prisco), Guido (Germano Bellavia) ora deve decidere se accettare o meno di partire per Palinuro insieme alla sua famiglia. Ossessionato dal bisogno di sapere cosa pensi Micaela (Gina Amarante) della loro storia d’amore, Samuel (Samuele Cavallo) sta per ricevere una doccia fredda… Seguici su Instagram.