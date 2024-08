Un posto al sole, anticipazioni 9 agosto 2024: finale di stagione

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 9 agosto 2024

Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico (Damiano Zangaro) sono sereni nella località protetta, ma non sanno che Alberto (Maurizio Aiello) si trova insieme ad Angelo Torrente (Loris De Luna) e che i due stanno escogitando un piano per liberarsi di Sabbiese. Marina (Nina Soldano) è molto delusa dal comportamento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), tanto che il rapporto tra i due potrebbe andare incontro a seri problemi. Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) stanno per partire per Barcellona, mentre Damiano (Luigi Miele) e Manuel (Manuel D'Angelo) vanno in vacanza a Gaeta. Rosa (Daniela Ioia) è in procinto di sostituire Raffaele in portineria, sentendosi un po' sola…