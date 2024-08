Un posto al sole anticipazioni: Ferri fa la proposta a Filippo e Serena, il processo inizia!

Poche sere fa, a Un posto al sole Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha svelato le sue carte: pur di tenere lontana Ida (Marta Anna Borucinska) dal piccolo Tommaso (Luigi De Feo), l’uomo d’affari vorrebbe coinvolgere Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). In pratica, per l’imprenditore bisognerebbe far sì che siano figlio e nuora a prendere in affidamento il bambino, in modo tale che lui e Marina (Nina Soldano) abbiano ancora la possibilità di stare insieme a Tommy e vederlo crescere.

Se qualcuno ha pensato che si sia trattato di parole pronunciate sull’onda della disperazione, dovrà ricredersi: nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3, il tycoon farà davvero una proposta di questo tipo ai coniugi Sartori, che ne rimarranno assolutamente spiazzati!

Intanto, mentre Serena e Filippo entreranno in crisi non sapendo che fare, comincerà il tanto atteso processo di cui si parla da tempo e che – ve lo anticipiamo – si svolgerà senza esclusione di colpi!

Ebbene sì: sia Roberto e sia Magdalena (Natalia Giro) renderanno le loro testimonianze in tribunale cercando di affossare l’immagine di Ida, che inizierà a sentirsi davvero in difficoltà per quanto rincuorata dal suo fidanzato Diego (Francesco Vitiello).

Insomma, le cose per la giovane polacca sembreranno mettersi male e non mancherà un disaccordo sempre più evidente tra lei e la zia Magda, che si scaricheranno a vicenda la colpa di quanto accaduto col bimbo. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.