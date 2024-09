Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 12 settembre 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) fa visita a Sheila (Kimberlin Brown) in prigione per un ultimo confronto. Intanto Bill Spencer (Don Diamont) informa Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) della sua intenzione di riprendersi Katie (Heather Tom). Quest'ultima, invece, si gode la compagnia di Carter (Lawrence Saint-Victor) nel letto dell'avvocato, che non pare preoccupato della concorrenza di Bill…