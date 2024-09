Beautiful, anticipazioni 21 settembre 2024: Steffy a Hope, “difenderò i progressi di Thomas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 21 settembre 2024

Steffy affronta Hope, accusandola di flirtare con Thomas: ciò non solo è una mancanza di rispetto nei confronti di suo marito Liam, ma, soprattutto, è una mossa sconsiderata per la salute di Thomas. Hope nega di essere attratta da Thomas e insiste affinché Steffy non ne faccia un problema allertando inutilmente Liam.

Steffy avverte Hope che proteggerà i progressi raggiunti con impegno da Thomas: una qualsiasi mossa fraintendibile da parte di Hope potrebbe riaccendere le antiche ossessioni del fratello.

Thomas è turbato dalla vicinanza di Hope e si confida con Ridge, a cui assicura che non tornerà mai ad essere un figlio di cui vergognarsi. Taylor prova a convincere un titubante Liam a guardare Thomas con occhi diversi, per la nuova persona che sta diventando…