Beautiful, anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2024

Steffy decide di non rivelare a Liam di essere convinta che sia Hope a provare dei sentimenti per Thomas e di temere che lei possa fare qualcosa di avventato mettendo in pericolo il proprio matrimonio e i progressi del fratello. Mentre Hope è divorata dall’ansia perché teme la reazione del marito e perché la sua attrazione per Il jet viene riparato e Thomas e Hope possono tornare, ma l’attrazione di Hope per Thomas sembra crescere sempre di più. Hope e Thomas sono di ritorno a Los Angeles dopo aver rischiato di rimanere a San Francisco a causa di problemi tecnici del jet della Forrester.

Hope torna a casa e trova ad aspettarla una cena romantica preparata da Liam. I due passano insieme la serata, ma Hope cerca di non dare a vedere quanto sia combattuta tra l’amore per suo marito e per la sua famiglia e l’attrazione crescente per Thomas. Intanto, Steffy confessa a Finn che il suo recente turbamento deriva dall’aver sorpreso Hope e Thomas in un momento molto intenso e dal fatto che fosse Hope, e non Thomas, a guardare l’altro con desiderio. Steffy racconta anche di aver affrontato direttamente Hope, ma che lei ha negato decisamente di provare qualcosa per Thomas.

Steffy ha scelto per quieto vivere di credere a Hope, ma minaccia di fermare chiunque rischi di far ricadere il fratello nelle sue vecchie abitudini. Nel frattempo, Thomas torna alla Forrester dove trova Carter che gli fa i complimenti per il successo del meeting a San Francisco, ma anche lui non può fare a meno di tornare col pensiero a Hope. In carcere, Sheila riceve la visita di Mike che, pur detenuto come lei, riesce a vederla grazie ad alcuni contatti compiacenti interni alla prigione. Sheila è delusa perché sperava nella visita di Finn che ha chiesto di incontrare con la scusa che lui è il suo medico curante dal momento che l’ha salvata da un arresto cardiaco nell’immediatezza del suo arresto.

Finn parla con Steffy, annunciandole di aver deciso di acconsentire alla richiesta di Sheila soltanto perché vuole chiarire con lei una volta per tutte che non potranno mai avere un rapporto come lei continua a desiderare. Steffy è molto preoccupata per questa iniziativa e lo invita a non abbassare la guardia conoscendo le diaboliche abilità persuasive della donna. Alla Forrester, R.J. dice a Eric di temere che Brooke non sarà mai felice lontana da Ridge e che dubita che l’accordo da lei fatto con Taylor, di non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge, possa essere davvero vantaggioso per il suo bene.

R.J. parla dell’accordo tra Brooke e Taylor anche con Steffy, la quale però, essendo la figlia di Taylor, preferisce rimanere neutrale. Intanto, a “Il Giardino”, Brooke e Taylor pranzano e chiacchierano amabilmente anche con Deacon; più tardi Taylor, rimasta sola con Deacon, gli dice che, secondo lei, lui e Brooke potrebbero avere un futuro insieme. Nel frattempo, con enorme stupore, Sheila riceve in prigione la visita di Finn. Steffy convince R.J. ad avere finalmente un confronto diretto con la madre a cui chiede se sia veramente felice di aver allontanato Ridge e di averne addirittura fatto un patto con Taylor.

Brooke dice al figlio che amerà per sempre Ridge, ma intende rispettare il patto e dichiara di aver piena fiducia nella sua amica Taylor. Afferma di essere molto più serena adesso che i litigi tra loro sono finiti e grazie all’evidenza che tutto questo si riverberi positivamente su entrambe le famiglie di Ridge. Nel frattempo, però, Taylor è a “Il Giardino” e sta cercando di convincere Deacon a provare a tornare con Brooke avendo osservato la grande sintonia che li lega e non solo per il fatto di avere una figlia in comune. Insiste talmente tanto che si ritrova a dover smentire il sospetto di Deacon, e cioè che lei lo faccia per avere via libera con Ridge. Taylor smentisce, ma conferma di amare Ridge e che lo amerà per sempre. Nonostante qualche tentennamento, nella testa di Deacon, si è ormai riaccesa la speranza di poter coronare il suo sogno di una vita con la madre di sua figlia.

Finn conclude la sua visita a Sheila ribadendo con forza che non c’è alcuna speranza che possa mai perdonarla per ciò che ha fatto e che mai ci sarà alcun rapporto tra loro e tantomeno con Steffy e con il nipotino Hayes. In un ennesimo colloquio tra i due fratelli, Wyatt cerca di rassicurare Liam e di convincerlo a non farsi ossessionare da Thomas perché è vero che rappresenta una minaccia costante, ma Hope scapperebbe al primo allarme dopo tutto ciò che hanno vissuto a causa sua. Liam però teme che, come in passato, la moglie si faccia manipolare e decide di avere un confronto diretto con Thomas.

Alla Forrester, Thomas e Hope stanno ultimando un abito, l'atmosfera è collaborativa e molto affettuosa. Persino la modella, prima di congedarsi, si complimenta con loro per la serenità ritrovata e i due non posso che esserne molto compiaciuti. Brooke ascolta lo scambio di battute tra loro, poi entra in ufficio. Una volta rimaste sole, Brooke confessa a Hope di essere molto preoccupata del rapporto troppo intimo che si è creato tra loro e che Hope possa mettere in pericolo il suo equilibrio familiare e il suo matrimonio. Liam raggiunge Thomas e si complimenta del successo che sta avendo la collezione da lui disegnata per "Hope For the Future", ma allo stesso tempo, e nonostante le rassicurazioni di Thomas di aver superato l'ossessione per Hope e di rispettare ormai il loro matrimonio, lo avverte che non abbasserà mai la guardia.