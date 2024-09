Un posto al sole, anticipazioni 20 settembre 2024: Lara si lascerà manipolare da Ferri?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 20 settembre 2024

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), pur di impedire che Ida (Marta Anna Borucinska) si ricongiunga a suo figlio, tenta di manipolare Lara (Chiara Conti) per convincerla a cambiare la sua deposizione in suo favore. Valeria (Benedetta Valanzano) è in procinto di tornare a casa sua, ma il legame con Niko (Luca Turco) è ormai sempre più forte. Mariella (Antonella Prisco) è stata condotta in palestra da Bice (Lara Sansone), che vuole distrarla dal pensiero costante di Guido (Germano Bellavia)…