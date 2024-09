Un posto al sole, anticipazioni 27 settembre 2024: anche Ida non ha detto proprio tutto

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 27 settembre 2024

La posizione di Marina (Nina Soldano) potrebbe aggravarsi, tanto che la donna ha un nuovo colloquio con la polizia. Ma, riguardo all'aggressione, anche Ida (Marta Anna Borucinska) potrebbe non aver detto proprio tutto… Manuela (Gina Amarante), nonostante l'imbarazzo, decide di rivelare a Niko (Luca Turco) il brutto tiro di Costabile (Antonio Fiore). Nunzio (Vladimir Randazzo) e Silvia (Luisa Amatucci) hanno una nuova discussione in merito all'ipotesi di ristrutturare il Vulcano; Rossella (Giorgia Gianetiempo) è molto dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare.