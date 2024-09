Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre 2024: Ferri si gioca l’ultima carta!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 5 settembre 2024

Il processo è imminente e Ida (Marta Anna Borucinska) ha paura che la zia Magda (Natalia Giro) le metta i giudici contro; intanto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende giocarsi la ultima carta. Dopo essersi resa conto che Costabile (Antonio Fiore) l’ha ingannata in modo ignobile, Manuela (Gina Amarante) teme che il parco archeologico non vedrà mai la luce. Samuel (Samuele Cavallo) entra in crisi: il ragazzo sembra non riuscire a togliersi Micaela dalla mente… Seguici su Instagram.