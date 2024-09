Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024

Alberto si sente sempre più minacciato dai propositi vendicativi di Torrente e, messo sotto pressione anche da Niko, prenderà una difficile decisione. Dopo aver tediato Nunzio con le sue elucubrazioni sentimentali, Samuel rivedrà Micaela: le settimane di distanza l’hanno riavvicinata a lui o l’hanno allontanata ancora di più? I rapporti fra Riccardo e Rossella, per quanto in apparenza distesi e professionali, sono ancora condizionati da ciò che è accaduto fra loro e una discussione sul lavoro potrebbe acuire la tensione.

Preoccupato per la sua incolumità, e deciso a ottenere protezione, Alberto porrà un aut-aut alla polizia. Il nuovo primario apprezzerà sempre di più la competenza e la professionalità di Rossella, ma fra lei e Riccardo potrebbe insorgere un nuovo motivo di tensione. Samuel è in preda alle sue pene d’amore. Manuela e Serena si chiedono se Micaela non provi davvero più nulla per il ragazzo.

La distanza con Marina sembra destinata a continuare a crescere, Roberto, infatti, sarà sempre più focalizzato sul processo a Lara e a Magdalena. Raffaele e Diego saranno chiamati a testimoniare ma le cose potrebbero non andare come si aspettano. Le informazioni fornite da Alberto alla Cimmino e a Nicotera contribuiranno a far fare un passo avanti nelle indagini per la cattura di Torrente? L’operazione condotta da Damiano avrà l’esito auspicato?

Interrogato dall’avvocato di Magdalena, Diego avrà un momento d’impasse che potrebbe complicare la situazione di Ida. Intanto Roberto vuole convincere Lara a cambiare la sua deposizione, e ha in mente un modo subdolo per farlo. Nel giorno di San Gennaro, Lollo deve andare alla festa di un nuovo amichetto e questo darà modo a Mariella e Guido di riavvicinarsi, ma ben presto la donna ripiomberà nello sconforto e Bice proverà a scuoterla a modo suo. Renato si lamenta di essere messo sempre più da parte nell’educazione di Jimmy e sospetta che ci sia lo zampino di Valeria.

Disposto a tutto pur di impedire il ricongiungimento di Tommaso con Ida, Ferri cercherà di manipolare Lara e userà ogni mezzo per convincerla a cambiare la sua deposizione. Valeria si appresta a ritornare a casa sua, ma il legame con Niko sembra sempre più forte, Mariella, trascinata da Bice in palestra, cercherà di distrarsi dal pensiero costante di Guido nella speranza di riprendere in mano la sua vita.