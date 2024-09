Un posto al sole: Lara cambierà la sua deposizione? Il “metodo Ferri” | Anticipazioni

Con la puntata del 6 settembre, a Un posto al sole si apre l’attesissimo processo che riguarda il piccolo Tommaso (Luigi De Feo) e che vede contrapposti parecchi personaggi della soap partenopea di Rai 3.

Come ben sappiamo, i ruoli direttamente interessati sono quelli di Ida (Marta Anna Borucinska), madre naturale del bambino, e di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quest’ultimo, pur di assicurarsi la vicinanza del piccolo per i prossimi anni, sta per mettere in pratica la “pazza idea” che di recente ha illustrato a Marina (Nina Soldano): chiederà a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) di prendere in affidamento Tommy. I due saranno molto spiazzati da questa proposta, ma il peggio deve ancora arrivare!

Mentre Ida sarà sempre più turbata e preoccupata per l’esito del processo, anche per i problemi causati da zia Magdalena (Natalia Giro), Ferri sarà sempre più deciso a distruggere la credibilità della giovane polacca e quindi tornerà ad avere bisogno dell’unica persona che secondo lui può aiutarlo su questo versante: Lara Martinelli (Chiara Conti).

In pratica, con lo scorrere delle puntate vedremo Roberto sempre più intenzionato a far sì che Lara cambi la sua deposizione, mettendo Ida in estrema difficoltà. Per ottenere il risultato, l’imprenditore escogiterà una modalità alquanto ambigua e ingannevole, tutto ciò mentre il suo rapporto con la moglie apparirà sempre più traballante! Seguici su Instagram.