Un posto al sole: Nicotera sospetterà di Alberto? | Anticipazioni

In questi giorni, a Un posto al sole, il caos combinato da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è stato più che evidente: l’uomo, nel tentativo di vendicarsi di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), ha pericolosamente coinvolto il boss Torrente (Loris De Luna) rischiando così di mettere in pericolo non solo il suo nemico ma anche Clara (Imma Pirone) e Federico (Damiano Zangaro).

La vicenda tutto sommato si è conclusa alla “meno peggio”, con Eduardo che – colpito dal fatto che Alberto gli ha comunque salvato la vita – lo ha congedato in malo modo ma senza avvertire la polizia. Però è fin troppo chiaro che la vicenda non finisce qui: Torrente, una volta appreso che l’agguato a Eduardo ha portato all’arresto di due dei suoi scagnozzi, ha manifestato chiaramente l’intenzione di far fuori Palladini.

Dunque, la vita per il legale si farà molto difficile nei prossimi episodi di Upas: Alberto sentirà continuamente il fiato sul collo da parte della camorra e in tutto questo ci saranno altri due personaggi che potrebbero arrivare a lui…

Eh sì: i magistrati Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) inizieranno a porsi il problema di chi possa essere stato a rivelare il luogo in cui si nascondeva Eduardo nel programma protezione testimoni. Capiranno che è stato Palladini? Quel che è certo è che il cerchio sta per stringersi sempre di più…