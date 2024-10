Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: Taylor è grata a Brooke e Hope, ma non sa che…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 7 ottobre 2024

Thomas (Matthew Atkinson) assicura a Hope (Annika Noelle) che non deve scusarsi con lui, ma la ragazza cerca di fargli capire quanto lei lo ammiri, senza ammettere la natura dei sentimenti che prova. Le cose che ha detto a Brooke (Katherine Kelly Lang) erano dettate dalle riserve che la madre ha ancora su di lui. Intanto Taylor (Krista Allen) è grata a Brooke e Hope per la chance che hanno dato a Thomas, ignara che la Logan non si fidi ancora. Wyatt (Darin Brooks) assicura a Liam (Scott Clifton) che, sebbene faccia bene a chiarire a Thomas che lo tiene d'occhio, Hope stravede solo per lui.