Beautiful, anticipazioni dal 4 al 9 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2024

Deacon (Sean Kanan), notando la figlia stanca e stressata, le suggerisce di rilassarsi un po’ e di lasciarsi andare ai suoi desideri ogni tanto. Nel frattempo, alla Forrester, Eric (John McCook) e R.J. (Joshua Hoffman) scherzano con Ridge (Thorsten Kaye) riguardo il prossimo viaggio a Roma, dove sarà presente anche Brooke (Katherine Kelly Lang). Rimasti da soli, R.J. ammette al padre che, nonostante non voglia essere coinvolto nei drammi familiari, è convinto che lui e Brooke siano destinati a stare insieme. Tuttavia, Ridge sembra voler spegnere le speranze del figlio di vederlo riunito alla madre.

Alla Forrester, Taylor (Krista Allen) si presenta nell’ufficio di Brooke e, pur dispiacendosi per la fine della loro amicizia, la stuzzica dicendole che forse potrebbe anche lei andare a Roma per assistere al successo del figlio come stilista. Brooke scarta l’idea di unirsi a loro e alla fine sembra confessare a Taylor che intende utilizzare la magia della città eterna per far sì che Ridge creda nuovamente nell’amore. Taylor appoggia Thomas (Matthew Atkinson) nel suo lavoro ed è rattristata dal non poter partecipare al viaggio a Roma. Ridge la rassicura e Taylor gli confida i suoi rimpianti e preoccupazioni sulle azioni passate, specialmente riguardo a Brooke.

Ridge mantiene una posizione neutrale, riconoscendo quanto sia importante Brooke per gli affari della Forrester. Brooke discute con Katie (Heather Tom) e Donna (Jennifer Gareis) delle conseguenze del comportamento di Taylor e della distanza emotiva creatasi con Ridge. Le sorelle parlano dell’impatto del viaggio a Roma sulla relazione tra Brooke e Ridge. Brooke dice che Ridge ha smesso di chiamarla “Logan” per proteggere entrambi da eventuali sofferenze future. Hope (Annika Noelle) sogna ad occhi aperti su Thomas, creando tensioni con Liam (Scott Clifton). Liam rifiuta di partecipare al viaggio, lasciando Hope in lacrime alla partenza. Hope insiste affinché Liam accetti Thomas come capo stilista. Liam implora Hope di cambiare i suoi piani ma lei parte comunque, lasciando Liam solo con i suoi pensieri. Il gruppo composto da Ridge, Brooke, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Carter (Lawrence Saint-Victor), è sul jet pronto a partire mentre Hope e Thomas arrivano appena in tempo.

Brooke chiede a Hope se tutto vada bene con Liam, ma Hope finge che sia tutto sotto controllo. Il gruppo parte verso Roma mentre Hope e Thomas si scambiano uno sguardo significativo carico delle emozioni che il viaggio potrebbe risvegliare. L’aereo con la delegazione della Forrester Creations continua il volo verso Roma. Steffy osserva attentamente Hope e Thomas con un atteggiamento molto vigile e tra le due donne la tensione è evidente. Carter si concentra sull’obiettivo dell’anteprima romana per sancire il lancio internazionale definitivo di “Hope for the Future” cercando di sollevare il morale del gruppo.

A Los Angeles, Liam si confida con Deacon mentre mangiano al ristorante “Il Giardino”, esprimendo il suo timore che qualcosa possa andare storto a Roma date le precedenti azioni di Thomas. Deacon cerca di tranquillizzarlo ricordandogli quanto sua figlia sia legata al marito e alla famiglia; tuttavia, Liam fatica ad accettare l’inclinazione della moglie a perdonare sempre Thomas rischiando nuove sofferenze. Intanto R.J. ed Eric discutono negli uffici della Forrester sulla possibilità che R.J. inizi un percorso lavorativo come stilista nell’impresa familiare.

Brooke e Ridge vorrebbero avvicinarsi ma sentono gli sguardi vigili dei figli su di loro; Steffy rassicura il padre dicendo che mai più lei o suo fratello cercheranno di influire sulla sua vita sentimentale. Intanto Hope sente un’attrazione irresistibile verso Thomas ma cerca di controllarsi sotto gli occhi attenti soprattutto della madre e di Steffy, mentre le sue fantasie diventano sempre più difficili da ignorare. Liam scherza bonariamente con Finn prendendo in giro R.J., oggetto degli sguardi ammirati delle ragazze in palestra alla terrazza della Forrester Creations; poi parlano del viaggio lavorativo in Italia preoccupandosi per Hope, ma Finn crede che Thomas sia davvero cambiato mostrando segnali positivi; tuttavia Liam non ne è convinto e teme ancora rischi per Hope vicino a Thomas.

Sul jet diretto a Roma cresce l’eccitazione per l’imminente atterraggio: Thomas si complimenta con Carter per aver ottenuto il permesso necessario al servizio fotografico in uno dei luoghi storici più suggestivi della capitale mentre Steffy provoca Hope; intanto Brooke parla entusiasta a Ridge del romanticismo intrinseco nella città eterna; Finn suggerisce poi ironicamente a Liam una sorpresa: dovrebbe presentarsi all’evento romano dimostrando così quanto tenga realmente alla moglie; R.J. lo incoraggia in tal senso… e Liam alla fine decide di accettare!

Sulla terrazza che si affaccia su piazza Navona, fervono i preparativi per il servizio fotografico. Brooke ricorda a Ridge che la magia della città lo travolgerà. Hope ringrazia ancora Thomas per la dedizione e l'impegno messi nel lavoro e per aver reso possibile che il suo sogno si avverasse. Steffy, in disparte, continua a tenerli d'occhio. I rappresentanti della Forrester Creations in trasferta a Roma per il lancio internazionale di "Hope for the Future" si preparano all'evento con gli ospiti italiani immersi nelle meraviglie della Città Eterna. La frenesia dell'attesa dell'anteprima e le bellezze di Roma coinvolgono i sentimenti di tutti. Il rapporto tra Hope (Annika Noelle) e Thomas diventa sempre più stretto.