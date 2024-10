Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 14 ottobre 2024

Kemal sente di voler giurare amore eterno a Nihan, ma lei è terrorizzata da Emir e da ciò che potrebbe fare alla piccola Deniz. Leyla alla fine riesce a prendere il ciuccio di Deniz e Kemal userà tale oggetto per fare il test del DNA. In realtà il piano non andrà come previsto, in quanto Asu in realtà fa il doppio gioco e sta aiutando Emir. Seguici su Instagram.