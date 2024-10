Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 8 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 8 ottobre 2024

Eleni accetta la prospettiva che sia Christoph ad andare con lei a Francoforte. Alexandra subisce un crollo nervoso e Markus la accompagna in camera, dove ha intenzione di rimanere fino a quando lei non si addormenterà. Valentina si rende conto che anche Leander è stato assoldato per occuparsi della Festa di Primavera e, a quel punto, i due decidono di lavorare insieme. Gerry perde l'anello di Shirin, ma alla fine lo trova nel suo stivale. Noah dice a Greta che vorrebbe stare con lei e non con Valentina, considerata "solo una ragazzina". Valentina si trova però dietro la porta e sente tutto…