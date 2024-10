Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 7 ottobre 2024

Eleni riesce a convincere Leander a non lasciare il lavoro e lui la abbraccia, ma lei la prende male. Alexandra chiede che Christoph accompagni Eleni alla riunione del direttivo della Schwarzbach. I Sonnbichler decidono di organizzare una festa di addio per André, che presto partirà per il Sudafrica. Werner inizialmente non vuole partecipare, ma poi raggiunge il fratello per un ultimo saluto…