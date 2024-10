Un posto al sole, anticipazioni 10 ottobre: il giorno della sentenza!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 10 ottobre 2024

Alberto (Maurizio Aiello) vorrebbe andarsene da Napoli per ricominciare una nuova vita in un altro luogo. Intanto, a Rosa (Daniela Ioia) giunge una proposta spiazzante da qualcuno che sembra voler rimediare ai propri errori. Giunge il giorno dell’attesa sentenza del processo a carico di Lara (Chiara Conti) e Magdalena (Natalia Giro), e per Ida (Marta Anna Borucinska) è il momento di un’altra sorpresa. Dopo un non facile confronto con Michele (Alberto Rossi), Guido (Germano Bellavia) si rende conto sempre di più che la vita da separato ha anche molti svantaggi. Seguici su Instagram.