Un posto al sole, anticipazioni 7 ottobre: Nunzio e Rossella “vicini vicini”

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 7 ottobre 2024

Sembra esserci un riavvicinamento romantico per Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), spinti da reciproci sentimenti mai svaniti totalmente. Anche Cerruti (Cosimo Alberti) spinge Mariella (Antonella Prisco) a voltare pagina ed è per lui pure un'occasione utile per comprendere ciò che desideri veramente; in tal senso, l'uomo avrà un illuminante confronto con Michele (Alberto Rossi). Il modo in cui Jimmy (Gennaro De Simone) si relaziona con Camillo (Lorenzo De Angelis) potrebbe indurre quest'ultimo a pensare di essere un po' sfruttato dal suo amico. E ci saranno anche altri problemi…