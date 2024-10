Un posto al sole rumors: Diana esce di scena? Nunzio e Rossella più vicini | Anticipazioni

A Un posto al sole, Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) sembra proprio essersi messa in un brutto guaio. Il recentissimo passo falso compiuto dalla giovane dottoressa (aver detto al primario che stava per entrare in macchina, cosa non vera) l’ha messa in cattiva luce proprio agli occhi del dottor Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che a breve gliela farà pagare.

Da ora in poi, infatti, tutti i “benefits” di stima di cui Rossella godeva finiranno improvvisamente e la nostra protagonista si vedrà “stranamente” messa ai margini. Ovviamente tutto ciò la farà cadere in uno stato di prostrazione, fino a quando le cose andranno addirittura peggio perché Fusco rigirerà la frittata e la accuserà di averle rivolto volgari insinuazioni.

A quel punto, Rossella – neanche a dirlo – troverà il conforto di Nunzio (Vladimir Randazzo) e stavolta tra di loro accadrà qualcosa di più “sostanzioso” rispetto al passato. Le anticipazioni parlano di un vero e proprio riavvicinamento tra Cammarota e il suo vero amore, riavvicinamento che porterà il cuoco del Vulcano a tentare un chiarimento con Diana (Sara Zanier). Ma non sarà facile lasciarla, visto il momento di debolezza e fragilità che la donna sta attraversando.

Come se ne esce? Nunzio troverà il coraggio di parlare o prima o poi sarà direttamente la Della Valle a scoprire che il suo boyfriend e Rossella si vogliono ancora bene? Certo è che qualcosa dovrà succedere, anche perché nelle ultime settimane circolano dei rumor non confermati che vorrebbero Diana in uscita (almeno per ora) da Upas. Sarà vero? Seguici su Instagram.