Beautiful, anticipazioni 13 novembre: Brooke a Ridge, “prima o poi vedrai un segno…”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 13 novembre 2024

Mentre Liam e Bill si mettono in viaggio, a Roma Steffy, Thomas, Hope e Carter supervisionano gli ultimi preparativi prima dell'anteprima a Piazza Navona. Per le strade della città, Ridge ammette a Brooke di non credere che Roma riaccenderà la sua fiducia nel loro amore. Si sono fatti troppo del male e hanno ferito anche le loro famiglie, forse non è destino. Brooke, però, insiste che prima o poi anche Ridge vedrà un segno che gli dimostrerà il contrario…