Beautiful, anticipazioni 9 e 11 novembre: Brooke rivuole Ridge e gli rivolge un appello

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 9 e lunedì 11 novembre 2024

Una sessione di allenamento porta Liam a confidarsi con R.J. e Finn riguardo la propria disapprovazione nei confronti della presenza di Thomas a Roma. Finn, pur non potendo criticare i motivi che hanno portato Liam ad essere diffidente, ritiene che Thomas sia veramente cambiato. Liam si lascia convincere dai due a raggiungere Hope in Italia per essere al suo fianco in un momento professionale così importante. Intanto, arrivati a Roma, Ridge e gli altri sono presi dai preparativi per l’anteprima della nuova collezione della Hope For The Future. Carter sprona Ridge ad approfittare del viaggio per passare del tempo con Brooke.

Liam è pronto a partire, mentre a Roma Hope ringrazia Thomas per i nuovi livelli a cui ha portato la Hope For The Future. Di fronte al Colosseo, Brooke chiede a Ridge di credere ancora in loro… Seguici su Instagram.