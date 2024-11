Beautiful, anticipazioni dal 25 al 30 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 25 a sabato 30 novembre 2024

Liam fatica a capire come Hope abbia potuto tradirlo proprio con Thomas, l’uomo che in passato ha già causato così tante tensioni tra loro. Steffy parla con Finn di quanto accaduto a Roma, riflettendo sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere sul matrimonio di Liam e Hope. Steffy, oltre a essere sinceramente preoccupata per Liam e per il suo matrimonio, teme anche che Finn scopra che Liam l’ha baciata. Brooke e Taylor si confrontano aspramente. Brooke è tornata insieme a Ridge e questo fa sentire Taylor tradita, perché pensava che tra lei e Brooke ci fosse un’amicizia sincera. Taylor accusa Brooke di aver manipolato la situazione per riavvicinarsi a Ridge, violando il loro patto. Brooke cerca di difendersi e di contrattaccare. Entrambe si rendono conto che la loro amicizia è ormai compromessa.

Hope implora Liam di perdonarla. Lei lo ama ma non sa dargli una risposta sul perché abbia baciato Thomas Liam è stanco, aver visto con i propri occhi che è stata lei a fare la prima mossa con l’uomo che lui odia è troppo e le chiede il divorzio. Finn è dispiaciuto per Liam e Hope, Steffy spera che alla fine Liam la perdoni, perché la moglie e la loro famiglia sono troppo importanti per lui. Finn però dubita che Liam potrà perdonare l’attrazione che Hope prova proprio per l’uomo che tanto dolore ha provocato a lei e alla loro famiglia nonostante tutti pensino che sia ormai cambiato. R.J. va a trovare Hope per complimentarsi del grande successo che ha ottenuto la presentazione della sua collezione a Roma, ma vedendola triste le chiede cosa sia accaduto.

Hope confessa a R.J. che Liam l’ha vista baciare Thomas e che teme che il loro matrimonio sia finito. Liam informa Wyatt che si trasferirà da Bill, nel frattempo in viaggio sullo Stella Maris, perché ha chiesto il divorzio a Hope. Wyatt è sbalordito, cerca di convincerlo a ripensarci, ma Liam è irremovibile. A quel punto Wyatt offre tutto il suo aiuto al fratello. Liam va poi a trovare Steffy e lei gli chiede se abbia deciso di perdonare Hope, ma lui annuncia di averle chiesto il divorzio. Non ce la fa più, è arrivato il momento di andare avanti con la sua vita e, prendendola alla sprovvista, la bacia. Dopo che lui l’ha nuovamente baciata, avendo annunciato di aver chiesto il divorzio a Hope, Steffy ha un duro confronto con Liam e gli dice che quello che è successo tra loro, già a Roma, non dovrà mai più ripetersi perché è comunque una donna felicemente sposata.

Negli uffici della Forrester, Ridge parla con Thomas e, raggiante, gli dice di essere finalmente fiero di lui, non solo per i risultati ottenuti a Roma come stilista che sono strabilianti, ma anche a livello personale, per tutto il lavoro che ha fatto su se stesso, superando definitivamente la sua ossessione per Hope. Nel frattempo, mentre R.J. cerca ancora di incoraggiare la sorella, sopraggiunge Brooke e la figlia le annuncia di temere che il suo matrimonio sia giunto alla fine. Brooke è subito pronta a credere che la causa sia una macchinazione di Thomas, ma Hope confessa che è stata tutta colpa sua: è stata lei a baciare Thomas e non sa neanche perché l’abbia fatto essendo ancora innamorata del marito.

Ancora profondamente turbata dalla confessione della figlia, Brooke svela a Ridge che Hope e Thomas si sono baciati davanti al Colosseo e che Liam, accorso a Roma per stare accanto alla moglie in un momento importantissimo per la sua carriera, ha assistito a tutta la scena. Non solo, Brooke racconta a Ridge che è stata proprio Hope a baciare Thomas per prima e che per questo Liam ha deciso di lasciarla.

Ridge resta sbalordito dal racconto di Brooke, ma cerca di essere positivo e di rassicurarla che le cose si aggiusteranno perché entrambi sanno, avendone loro stessi fatti tanti, che in un matrimonio degli errori possono capitare, ma che a tutto si può rimediare se c’è la volontà di farlo. Steffy sembra più decisa nell’affrontare Thomas e gli dice di sapere tutto del bacio tra lui e Hope. Anche Wyatt sa quanta sofferenza causa a Liam quel bacio che Hope ha dato a Thomas, ma insiste nel cercare di convincere il fratello a tornare a casa per dare a sua moglie la possibilità di spiegarsi e salvare il loro matrimonio.

R.J. tenta di incoraggiare Hope a chiarire con Liam, sicuro che lei e il marito riusciranno a superare la terribile crisi tra loro. Più tardi Liam torna a casa e Hope, pentita e amareggiata, lo prega di lasciarle la possibilità di rimediare al suo sbaglio. Lei lo ama e ama la loro famiglia e lo implora di perdonarla. Convinto da Wyatt, Liam è tornato a casa e lui e Hope parlano delle prospettive del loro futuro insieme. Hope lo implora di perdonarla, facendogli notare che nel loro matrimonio entrambi hanno fatto degli errori, e che lei ha sempre saputo perdonarlo. Liam le risponde che non può sopportare che lei lo abbia tradito proprio con Thomas, la persona che lui detesta di più al mondo. Nonostante Liam le abbia chiesto più volte di tenerlo fuori dalla loro vita, Hope ha voluto continuare a lavorare con lui e a frequentarlo anche al di là del fatto che è il padre di Douglas.

Liam accusa Hope di avergli sempre mentito riguardo a quello che prova per Thomas. Quindi, tra le suppliche di Hope, Liam le conferma di volere il divorzio. Intanto Brooke confida a Ridge le sue preoccupazioni per la sorte del matrimonio della figlia e anche se Ridge, e poi R.J. tentano di rassicurarla, Brooke sa che i problemi sono cominciati quando Hope ha cominciato a provare una forte attrazione per Thomas. Brooke teme di non essere stata un buon esempio per lei, come la stessa Hope le ha fatto notare. Seguici su Instagram.