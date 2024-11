Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 7 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 7 novembre 2024

Markus si accorge che le chiavi di Alexandra sono tra gli oggetti ripescati nelle acque dal lago Immenthal e a quel punto teme il peggio, visto il freddo. Christoph dice a Markus che non deve perdere le speranze e pensa che lei sia ancora viva, convinzione avvalorata dopo che ha sentito la voce di Lexi chiedere il suo aiuto. Max resta senza parole per via della bellezza di Imani, tanto che – quando la vede – non riesce a proferire parola. Robert consegna a Erik la lista delle ordinazioni del ristorante; Erik, ligio al dovere, vorrebbe controllarle, ma Robert risulta infastidito dall’eccessiva pignoleria di Erik e gli dice che l’ha compilata personalmente… Seguici su Instagram.