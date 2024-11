Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 18 novembre 2024

Leander è in ansia per la sparizione di Gesine, ma quanto meno riesce di nuovo a ottenere il lavoro in ospedale. Greta viene seguita da una figura misteriosa e Noah se la prende con Valentina per averli pedinati, ma la realtà è un'altra: si tratta di un misterioso uomo che è tornato dal passato di Greta, dicendole che lei gli ha distrutto la vita. Max cerca senza successo di convincere Imani a rimanere. Eleni si reca a una serata in birreria insieme a Julian e i due appaiono sempre più affiatati…