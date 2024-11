Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 20 novembre 2024

Michael e Robert capiscono che sono ormai troppo "anziani" per folleggiare. Max, dopo essersi reso conto che Imani è fidanzata, decide di allontanarsi da lei, anche quando la ragazza si sposta nell'appartamento di Eleni. Otto cerca di rubare i soldi che Erik ha ritirato in banca per acquistare l'argento nel quale vuole investire; Erik accusa Greta del furto. Noah chiede a Julian se ama sua sorella…